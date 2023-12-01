В Германии увидели угрозу автопрому из-за блокады на границе Польши и Украины

Bild: блокада на границе Польши и Украины стала угрозой автопрому Германии

Скопление грузовиков на границе Польши и Украины из-за непрекращающейся забастовки польских перевозчиков представляет угрозу для автомобильной промышленности Германии, поскольку из-за происходящего страдают цепочки поставок, пишет Bild со ссылкой на отраслевые круги страны.

По данным журналистов, угрозу увидели в том числе для поставок электрических кабелей. На Украине в свою очередь подтвердили сложности со своевременными поставками клиентам в Германии и других странах Европейского союза, а также высказали опасения из-за перебоев с топливом для ВСУ.

В Польше начали блокировать приграничные КПП в начале ноября. Польские водители потребовали ввести коммерческие ограничения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Они обещают снять блокаду границы с Украиной, если им дадут 50 процентов рейсов между странами.

В ответ украинские водители тоже начали протестовать. Как сообщало 28 ноября польское радио, из-за этого в Пшемысле и на подъездном пути к приграничной Медике образовались огромные пробки. Отмечается, что стоимость доставки грузов между странами выросла в разы.