Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:06, 1 декабря 2023Экономика

В Германии увидели угрозу автопрому из-за блокады на границе Польши и Украины

Bild: блокада на границе Польши и Украины стала угрозой автопрому Германии

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Скопление грузовиков на границе Польши и Украины из-за непрекращающейся забастовки польских перевозчиков представляет угрозу для автомобильной промышленности Германии, поскольку из-за происходящего страдают цепочки поставок, пишет Bild со ссылкой на отраслевые круги страны.

По данным журналистов, угрозу увидели в том числе для поставок электрических кабелей. На Украине в свою очередь подтвердили сложности со своевременными поставками клиентам в Германии и других странах Европейского союза, а также высказали опасения из-за перебоев с топливом для ВСУ.

В Польше начали блокировать приграничные КПП в начале ноября. Польские водители потребовали ввести коммерческие ограничения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Они обещают снять блокаду границы с Украиной, если им дадут 50 процентов рейсов между странами.

В ответ украинские водители тоже начали протестовать. Как сообщало 28 ноября польское радио, из-за этого в Пшемысле и на подъездном пути к приграничной Медике образовались огромные пробки. Отмечается, что стоимость доставки грузов между странами выросла в разы.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров назвал Борреля и Блинкена трусами за побег с заседания СМИД ОБСЕ

      В Госдуме отреагировали на портрет Пугачевой в московском театре

      Путин провел оперативное совещание с Совбезом

      Актриса Фатеева лишилась крупной суммы денег из-за решения украинских властей

      Лавров рассказал об отношении Зеленского к жителям освобожденных территорий

      Харламов ответил на слухи о конфликте с Галустяном

      Самолет из Калининграда в Москву совершил вынужденную посадку в Пулково

      Овечкин объяснил слова о спасении НХЛ

      Задержанный за подрыв на железной дороге диверсант общался с нацистом из Украины

      Умер основатель панк-группы The Pogues Шейн Макгоуэн

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости