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07:34, 1 декабря 2023Россия

В Госдуму внесли поправку об обязательном уроке труда в школах

В Думу внесли поправку об обязательном уроке труда в начальных и средних классах

Фото: Element5 Digital / Unsplash

В Государственную Думу внесли поправку об обязательном уроке труда в начальных и средних классах. Соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости.

Автором поправки выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, главы всех думских фракций, а также группа депутатов. Изменения предлагается внести к законопроекту, который ограничивает использование телефонов в школах.

Телефоны, как следует из документа, парламентарии предложили запретить использовать даже в образовательных целях, хотя в первоначальной версии документа исключениями являлись образовательные цели и экстренные случаи.

В ноябре Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий школьникам использовать телефоны и другие гаджеты для связи на уроках. Согласно тексту документа, в случае его принятия школьники смогут использовать на уроках средства связи только с разрешения учителя, а также в экстренных ситуациях и при возникновении опасности для жизни. Авторы законопроекта уверены, что подобные изменения, помимо прочего, усилят главенствующую роль школьных преподавателей.

Впоследствии в Минпросвещения заявляли, что точка в вопросе запрета телефонов в школах еще не поставлена, а законопроект при необходимости могут внести дополнительные поправки.

Телефоны в школах власти России пытаются запретить не в первый раз. Так, перед началом учебного года в 2022 году глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, во всех российских школах с этого года запрещается использование мобильных телефонов во время уроков. Тогда уточнялось, телефонами школьникам нельзя пользоваться согласно новым санитарным правилам.

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      Анастасия Шейкина
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