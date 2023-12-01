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14:35, 1 декабря 2023Забота о себе

Врач развеял популярный миф о гранате

Гастроэнтеролог Спахов назвал мифом утверждение, что гранат повышает гемоглобин

Фото: Praveen kumar Mathivanan / Unsplash

Терапевт и гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Константин Спахов назвал мифом популярное утверждение, что регулярное употребление в пищу граната повышает гемоглобин. Его слова приводят «Аргументы и факты».

Врач подчеркнул, что из-за полезных свойств гранат стоит включить в постоянный рацион. Опубликованное в журнале Nutrients («Нутриенты») исследование показало что этот продукт полезен при ожирении, метаболическом синдроме и диабете второго типа.

«По содержанию актиоксидантов с гранатом сопоставимы ягоды, они тоже очень богаты ими. И когда цена на гранат поднимется, можно его заменять морожеными ягодами. Потреблять в день не менее половины стакана семян граната или ягод — очень полезная привычка», — уточнил Спахов.

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При этом Спахов развеял один из самых популярных мифов о гранате: вопреки связанному с цветом ягоды заблуждению она не повышает гемоглобин. «Железо вообще лучше получать из животных продуктов — мяса и особенно печени. В гранате его немного, а цвет ему придают очень полезные полифенолы», — заключил он.

Ранее офтальмолог Валентина Меркулова развеяла миф о пользе черники и моркови для зрения. Для поступления в организм необходимого количества полезных веществ нужно съедать несколько килограммов черники и моркови в день, что невозможно.

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      Александра Лисица
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