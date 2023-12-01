В США указали на психические проблемы Байдена

NYP: будет жестоко по отношению к Байдену заставлять его идти на второй срок

Будет жестоко по отношению к американскому лидеру Джо Байдену заставлять его идти на второй срок. Об этом написало издание New York Post.

«Очевидные психические проблемы Джо Байдена делают почти жестоким допускать его кандидатуру на президентские выборы в 2024 году», — написали журналисты.

Как подчеркивается в статье, сотрудники Белого дома и так стараются оградить политика от внимания общественности. Однако такими темпами Байдену придется баллотироваться на переизбрание, вообще не участвуя в предвыборной кампании.

Авторы материала добавляют, что опросы показывают, что большинство демократов хотят видеть другого кандидата, но партийный истеблишмент не хочет с этим мириться.

В конце сентября рейтинг одобрения деятельности Джо Байдена на должности президента США достиг нового антирекорда. Так, деятельность политика одобряет 41 процент зарегистрированных избирателей и не одобряют 56 процентов избирателей. Этот показатель назвали самым высоким с момента его вступления на пост президента Штатов.

Ранее издание Spectator написало, что физическое и психологическое состояние Байдена может серьезно повлиять на его потенциальное переизбрание.

Издание также напомнило, что при проведении предвыборной кампании команда политика может столкнуться с его ошибками — например, с ляпами, оговорками, падениями и другими инцидентами, которые уже происходили.