Жители украинских сел отказались сносить памятники советским солдатам

В двух селах на Украине отказались сносить памятники советским солдатам

Жители двух сел на Украине отказались сносить памятники советским солдатам. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Речь идет о населенных пунктах Кинашев и Загорье-Кукольницкое Ивано-Франковской области. Как сообщил директор областного Музея освободительной борьбы Ярослав Коретчук, местные жители в ходе собрания выступили против демонтажа архитектурных сооружений.

«Жители сел говорят, что пусть стоят», — отметил он.

Директор музея добавил, что на памятниках есть фамилии тех, кто пал от рук боевиков Украинской повстанческой армии (УПА, признана экстремистской и запрещена в России). При этом надпись «Погибли от рук украинских буржуазных националистов» была замазана.

15 ноября в Киеве демонтировали памятник Пушкину. Отмечается, что кабинет министров Украины исключил его и ряд других монументов российским и советским деятелям из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения.

Несколькими днями позже старейший памятник Пушкину в Одессе неизвестные облили красной краской. Сам бюст не пострадал, однако краска попала на орнамент и надпись. Аналогичный инцидент произошел 25 ноября. Данный памятник был сооружен в 1887-1889 годах на пожертвования местных жителей.