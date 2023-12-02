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20:31, 2 декабря 2023Спорт

В Госдуме высказались о допуске россиян на Олимпийские игры-2024

Депутат Журова: решение МОК о допуске россиян на ОИ-24 будет зависеть от СВО

Фото: Gigin Krishnan / Unsplash

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске россиян на Олимпийские игры-2024 будет зависеть от тех событий, которые будут происходить в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Так в беседе с «Лентой.ру» отреагировала на озвученный МОК срок принятия решения по данному вопросу первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

«Уже и генсек НАТО Йенс Столтенберг, и другие участники со стороны Запада говорят о неоднозначности. Поэтому глава МОК Томас Бах понимает, что как только будет подписано мирное соглашение, россияне вернутся [к участию в международных соревнованиях] с флагом и гимном. Он ждет этого сигнала», — заявила Журова.

По мнению парламентария, глава МОК ставит принятие решения по допуску россиян на паузу.

«Потому что потом извиниться и допустить будет неприлично по отношению к России», — заключила она.

Ранее Томас Бах заявил, что вопрос о допуске россиян на Олимпийские игры-2024 будет включен в повестку Олимпийского саммита, который пройдет 5 декабря в швейцарской Лозанне. Он добавил, что исполнительный комитет МОК примет решение на заседании в марте.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживающих спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется не допускать к участию в турнирах.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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