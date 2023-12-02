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17:27, 2 декабря 2023Спорт

В МОК назвали сроки принятия решения по допуску россиян на Олимпийские игры-2024

МОК примет окончательное решение по участию россиян в Олимпиаде-2024 в марте

Фото: Dave Kim / Unsplash

В Международном олимпийском комитете (МОК) назвали сроки принятия окончательного решения по допуску россиян на Олимпийские игры-2024. Главу организации Томаса Баха цитирует Inside the Games.

Бах заявил, что вопрос будет включен в повестку Олимпийского саммита, который пройдет 5 декабря в швейцарской Лозанне. «В зависимости от того, что будет услышано на Олимпийском саммите, исполнительный комитет МОК примет решение в ближайшие месяцы, то есть на своем заседании в марте», — подчеркнул он.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживающих спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется не допускать к участию в турнирах.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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