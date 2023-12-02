Две россиянки упали в мазутную яму с высоты

Две россиянки упали с высоты в мазутную яму в Башкирии

Две россиянки в Башкирии упали в яму с мазутной жижей с высоты. Об этом пишет Telegram-канал госкомитета республики по ЧС.

Отмечается, что три человека на автомобиле по неизвестным причинам решили заехать на территорию заброшенной котельной в Баймакском районе. «Выйдя из машины, две женщины, не заметив опасности, с высоты 2,5 метра упали в яму с мазутной жижей», — говорится в официальном сообщении.

В результате падения у одной из пострадавших женщин было диагностировано переохлаждение, вторая на момент приезда спасателей уже была без признаков жизни. Подчеркивается, что ее тело было полностью покрыто мазутом.

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