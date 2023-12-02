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21:27, 2 декабря 2023Мир

В Израиле заявили о работе над возвращением большего числа заложников ХАМАС

Глава генштаба ЦАХАЛ Халеви заявил о работе над возвращением новых заложников
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ahmed Zakot / Reuters

Глава генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви рассказал, что еврейское государство нацелено на борьбу с палестинским движением ХАМАС, а также работает над возвращением большего количества заложников, сообщает газета Times of Israel.

«Мы сосредоточены на продолжении борьбы с ХАМАС и создании условий для возвращения дополнительных заложников», — заявил он.

Издание отмечает, что в Южном командовании в городе Беэр-Шева на юге Израиля была проведена проверка, по итогом которой было решено утвердить план дальнейшего наземного наступления израильских военных в секторе Газа.

Ранее замглавы политбюро движения ХАМАС Салех аль-Арури заявил, что новых обменов пленными с Израилем не будет до окончания военного конфликта между сторонами.

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      Марина Совина
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