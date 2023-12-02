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20:55, 2 декабря 2023Мир

ХАМАС отверг обмен пленными с Израилем до окончания конфликта

ХАМАС: новых обменов пленными с Израилем не будет до окончания конфликта

Фото: Ahmed Zakot / Reuters

Замглавы политбюро движения ХАМАС Салех аль-Арури заявил, что новых обменов пленными с Израилем не будет до окончания военного конфликта между сторонами. Его цитирует телеканал Al Jazeera.

«Израильские заложники не будут освобождены, пока не будет прекращен огонь и не будут освобождены все задержанные палестинцы», — заявил он, добавив, что в заложниках у ХАМАС остаются израильские солдаты и гражданские лица, ранее служившие в армии Израиля.

«Пусть война идет своим чередом. Это решение окончательное. Мы не пойдем на компромисс», — заявил Арури.

Ранее стало известно, что глава «Моссада» по указу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отозвал переговорщиков из Катара, так как переговоры с движением ХАМАС о возобновлении перемирия «зашли в тупик».

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      Антон Похиляк
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