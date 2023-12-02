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12:21, 2 декабря 2023Россия

Минобороны сообщило об успехах ВС России в Харьковской области

МО: ВС России улучшили положение по переднему краю в Харьковской области

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС) улучшили положение по переднему краю на купянском направлении в Харьковской области. Об успехах российских войск журналистам сообщили в Министерстве обороны РФ.

Как уточнили в оборонном ведомстве, улучшение положения произошло в районе населенного пункта Синьковка. Также ВС России за неделю нанесли множество ударов по позициям противника на этом направлении, поразив как живую силу, так и военную технику.

«Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 57-й мотопехотной, 14-й, 43-й, 53-й и 67-й механизированных бригад ВСУ», — рассказали в Минобороны. За неделю на этом участке ВСУ потеряли более 300 военнослужащих.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что боевые возможности Вооруженных сил Украины снижаются из-за эффективных действий ВС России. Глава оборонного ведомства подробно рассказал о потенциале двух армий и сообщил, какие действия будут в дальнейшем предпринимать российские войска.

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      Марк Леонов
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