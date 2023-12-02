МОК объяснил решение утвердить смену гражданства атлетам без одобрения России

МОК объяснил решение утвердить смену гражданства трем атлетам отстранением ОКР

Международный олимпийский комитет (МОК) объяснил решение утвердить смену гражданства трем спортсменам без одобрения Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом сообщает РИА Новости.

В МОК заявили, что решение было принято из-за отстранения ОКР. Отмечается, что организация больше не имеет права действовать в качестве национального олимпийского комитета.

29 ноября МОК объявил, что одобрил смену гражданства трех представлявших Россию спортсменов. Решение было принято перед Олимпийскими играми 2024 года в Париже. Велогонщица Валерия Любимова будет выступать за Францию, велогонщик Михаил Яковлев — за сборную Израиля, а борец греко-римского стиля Георгий Тибилов будет представлять Сербию.

23-летний Яковлев завоевал бронзу на чемпионате мира 2021 года в кейрине. 23-летний Тибилов является бронзовым призером чемпионатов мира и Европы.