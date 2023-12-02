Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Факел
Сегодня
14:00 (Мск)
Балтика
МИР Российская Премьер-лига|17-й тур
Сочи
Сегодня
16:30 (Мск)
Крылья Советов
МИР Российская Премьер-лига|17-й тур
Арсенал
Сегодня
18:00 (Мск)
Вулверхэмптон
Англия - Премьер-лига|14-й тур
Пари Нижний Новгород
Сегодня
19:30 (Мск)
Урал
МИР Российская Премьер-лига|17-й тур
Ньюкасл Юнайтед
Сегодня
23:00 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Англия - Премьер-лига|14-й тур
10:18, 2 декабря 2023Спорт

МОК объяснил решение утвердить смену гражданства атлетам без одобрения России

МОК объяснил решение утвердить смену гражданства трем атлетам отстранением ОКР

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Международный олимпийский комитет (МОК) объяснил решение утвердить смену гражданства трем спортсменам без одобрения Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом сообщает РИА Новости.

В МОК заявили, что решение было принято из-за отстранения ОКР. Отмечается, что организация больше не имеет права действовать в качестве национального олимпийского комитета.

29 ноября МОК объявил, что одобрил смену гражданства трех представлявших Россию спортсменов. Решение было принято перед Олимпийскими играми 2024 года в Париже. Велогонщица Валерия Любимова будет выступать за Францию, велогонщик Михаил Яковлев — за сборную Израиля, а борец греко-римского стиля Георгий Тибилов будет представлять Сербию.

23-летний Яковлев завоевал бронзу на чемпионате мира 2021 года в кейрине. 23-летний Тибилов является бронзовым призером чемпионатов мира и Европы.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия вернулась в число главных экспортеров зерна в Евросоюз

      Бастрыкин поручил проверить случай с травмированием ребенка на уроке физкультуры

      МОК объяснил решение утвердить смену гражданства атлетам без одобрения России

      Отряд кораблей Тихоокеанского флота России прибыл во Вьетнам

      В США обратили внимание на галстук Карла III на фоне скандала с Грецией

      В ФРГ сравнили Украину с бездонной бочкой

      Посольство России в США прокомментировало 200-летие доктрины Монро

      Немецкий концерн объявил о выпуске БТР и БМП на Украине

      США опровергли подготовку к подземным ядерным испытаниям в Неваде

      Реабилитолог рассказала о способе сделать живот плоским за четыре минуты в день

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости