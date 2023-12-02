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19:11, 2 декабря 2023Мир

Немецкому спецназу пришлось штурмом брать туалет с запершимся украинцем

Вооруженный ножом безбилетник с Украины устроил дебош в аэропорту Дрездена

Фото: Andrew Couldridge / Shutterstock / Fotodom

Немецкому спецназу пришлось брать штурмом туалет в поезде с запершимся внутри украинцем. Об этом сообщает немецкий портал Bild.

По данным портала, 47-летний мужчина приехал в аэропорт Дрездена на электричке, и при выходе из состава его остановили контролеры. Билета у украинца не оказалось, и после того, как сотрудник терминала обратился за помощью к полиции, мужчина устроил скандал.

Украинец резко оттолкнул прибывшего полицейского, в ответ на это сотрудники полиции применили против безбилетника слезоточивый газ, но мужчина не успокаивался — он разбил окно электрички огнетушителем, порезал ножом несколько сидений и заперся в туалете. Чтобы вытащить украинца из туалета, полиции пришлось вызывать спецназ.

Действия украинца проверяют сразу по нескольким статьям уголовного кодекса Германии — о сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов, угрозах, проникновении на территорию, повреждении имущества.

Ранее сообщалось, что в Германии предложили сократить пособия украинским беженцам.

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      Марк Леонов
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