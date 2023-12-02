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13:35, 2 декабря 2023Россия

Путин сохранил пособия работающим родителям детей-инвалидов

Путин подписал указ о сохранении пособий работающим родителям детей-инвалидов

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал указ о сохранении для работающих родителей детей с инвалидностью пособий в размере 10 тысяч рублей, а также права работать неполный рабочий день. Соответствующий указ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.

«Установить ежемесячные выплаты трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы», — указано в документе.

Согласно документу, выплаты распространяются на родителей, усыновителей и опекунов, работающих дистанционно или на дому.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении с 1 января 2024 года фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности. Размер стоимости одного коэффициента вырастет с 129,5 рубля до 133,1 рубля.

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      Виктория Кондратьева
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