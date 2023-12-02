Российские Ка-52 уничтожили опорные пункты ВСУ на донецком направлении

МО РФ: вертолеты Ка-52 уничтожили опорные пункты ВСУ на донецком направлении

Экипажи ударных вертолетов Ка-52 ВКС России уничтожили опорные пункты и бронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

По данным ведомства, летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ.

Ранее подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что российские военные уничтожили пункт управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Часов Яр в Донбассе.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.