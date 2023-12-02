Солист «Иванушек International» потерял бизнес в Сочи

Солист «Иванушек International» лишился бизнеса в Сочи из-за урагана

Солист «Иванушек International» Андрей Григорьев-Апполонов потерял свой бизнес в Сочи, в который были вложены инвестиции в размере около 20 миллионов рублей. Речь идет о пляже в центре города, который разрушил ураган, рассказал певец в беседе с 5-tv.ru.

«У меня в самом центре города есть "Рыжий пляж", я открыл его со своими друзьями. Летом было все прекрасно. Закончился сезон. Мы его заколотили на случай шторма досками, он был готов к приходу стихии. Но, как выяснилось, не такой», — поделился Григорьев-Апполонов.

По словам музыканта, теперь от пляжа не осталось ничего, его придется строить заново к следующему сезону. Он планирует обратиться в администрацию края и попробовать получить льготы или поддержку в иной форме для восстановления бизнеса.

Ранее были раскрыты гонорары российских звезд за выступления в новогоднюю ночь. В частности, группа «Иванушки International» получит за мероприятие в Дубае от 2 до 3, 5 миллиона рублей.