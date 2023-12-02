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16:27, 2 декабря 2023Спорт

УЕФА оставил сборную России без участия в жеребьевке Лиги наций

УЕФА не включил Россию в участники жеребьевки Лиги наций сезона-2024/2025

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не включил сборную России в число участников жеребьевки Лиги наций сезона-2024/2025. Об этом сообщается на сайте организации.

Жеребьевка турнира пройдет 8 февраля 2024 года в Париже. В нем примут участие 54 команды, разделенные на Лиги A, B, C и D.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022 и не участвует в квалификации Евро-2024.

Лига наций проводится с 2018 года. В турнире побеждали испанцы, португальцы и французы.

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      Анастасия Борисова
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