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04:44, 2 декабря 2023Экономика

В Евросоюзе допустили увеличение закупок ядерного топлива у России

ESA: ЕС может увеличить закупки ядерного топлива у РФ в сравнении с 2021 годом

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Существует вероятность, что Евросоюз увеличит закупки ядерного топлива у России, их объем превысит показатели 2021 года до конфликта на Украине. Такой вариант допустили в агентстве по закупкам Евратома (ESA), передает Reuters.

«Импорт стран, эксплуатирующих реакторы ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор — прим. «Ленты.ру») российского производства, вырос в 2022 году по сравнению с 2021 годом, и, вероятно, он вырастет в 2023 году по сравнению с тем же годом», — сообщил глава агентства Стефано Чиккарелло.

По словам главы ESA, в 2022 году Болгария, Чехия, Финляндия, Венгрия и Словакия закупили у РФ на 30 процентов больше услуг по конверсии ядерного топлива и на 22 процента больше услуг по обогащению. Это связано с решением этих стран создать дополнительные запасы топлива.

Европейские государства ведут переговоры по поставкам альтернативного топлива, среди стран, которые в этом вопросе полностью зависят от России, только Венгрия не подписала контракты по закупкам альтернативы. Так как поиск новых источников — длительный процесс, члены ЕС делают запасы на случай перебоев с поставками.

7 ноября помощник министра по ядерной энергетике США Кэтрин Хафф признала, что зависимость Соединенных Штатов от российского ядерного топлива является критической для национальной безопасности. Она отметила, что Вашингтон закупает у российских поставщиков как минимум 20 процентов ядерного топлива. Хафф также обратила внимание, что активное использование такого топлива вредит климатической обстановке в стране.

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      Александра Синицына
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