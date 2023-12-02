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09:58, 2 декабря 2023Мир

В ФРГ сравнили Украину с бездонной бочкой

Член парламента ФРГ Вагенкнехт сравнила Украину с бездонной бочкой

Фото: Peter Druk / XinHua / Globallookpress.com

Украина стала бездонной бочкой. Такое сравнение привела член парламента Сара Вагенкнехт на своем YouTube-канале.

«Украина все больше походит на бездонную бочку. В то время как США постепенно отстраняются [от Киева]», — сообщила она. Вагенкнехт отметила, что некоторые европейские страны сейчас также «отказываются разбазаривать налоговые средства» для продолжения «бессмысленных боевых действий» на Украине.

По данным немецкого правительства, на которые ссылается член парламента, Германия с начала 2022 года выделила Украине налоговых средств на сумму 24 миллиарда евро. Такая помощь шла военным в виде техники, а также зачислялась в госбюджет Украины.

Европейский союз (ЕС), в свою очередь, передал Украине около 85 миллиардов евро, а это «почти четверть бюджета всего ЕС, составляемая в том числе за счет немецких налогоплательщиков». Таким образом, из Германии на Украину через ЕС было отправлено еще 20 миллиардов евро, сделала вывод Вагенкнехт.

«Если все это сложить, то немецкая помощь Украине в целом составит 44 миллиарда евро», — заявила она. В продолжение Вагенкнехт напомнила еще о 14 миллиардах евро, выделенных из федеральных средств на оказание помощи беженцам, а также средства, которые отдают общины. «И вот мы уже насчитали 60 миллиардов евро», — указала член парламента, говоря о «бездонной бочке».

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