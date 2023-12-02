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07:31, 2 декабря 2023Мир

В США рассказали о предложении работы для Зеленского

Макговерн: глава ЦРУ Бернс предложил Зеленскому работу в комедийном шоу
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: офис президента Украины / Reuters

США уже нашли работу для Владимира Зеленского на телевидении после поражения Украины. Об этом рассказал экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Макговерн пошутил, что директор ЦРУ Уильям Бернс на прошлой неделе посетил Украину, чтобы предложить Зеленскому работу в американском комедийном шоу Saturday Night Live, поскольку он понимает, что украинский лидер — «профессионал, но в другой области».

Бывший аналитик также посоветовал Бернсу призадуматься о сказанных им за закрытыми дверями словах об «уже случившемся поражении России» и «слабости российской армии».

«Это конец для Зеленского и должно стать концом для Билла Бернса и всех, кто врал (о конфликте на Украине. — Прим. Ленты.ру.)», — считает Макговерн.

Ранее Владимир Зеленский отверг идею переговоров с Россией вопреки тяжелому положению Вооруженных сил Украины (ВСУ). «На поле боя [сейчас] тяжело? Да. Но дружить или садиться за стол переговоров с Россией? Нет», — отметил он. При этом известно, что государства-союзники Украины стремятся всячески склонить страну к мирному урегулированию конфликта.

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      Марина Совина
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