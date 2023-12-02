«Всех мордой вниз положили» Полиция в Москве провела массовые рейды в ЛГБТ-клубах и саунах

Полиция в Москве провела массовые рейды в ЛГБТ-заведениях

В нескольких заведениях Москвы, связанных с тематикой движения ЛГБТ (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), прошли массовые рейды. Столичную полицию заинтересовали клубы и сауны.

Проверки прошли в ночь на воскресенье, 2 декабря, в клубе на Малой Якиманке, в заведении у станции метро «Автозаводская» и стрип-клубе для мужчин, расположенном у станции «Полянка». Помимо этого рейды организовали в одном из баров у Чистопрудного бульвара и в нескольких саунах города.

«Проходит все как обычный рейд по наркотикам. Нарушений не выявлено, но настроение испортили. В сауне было неделикатно, с масками-шоу, всех мордой вниз положили», — рассказали очевидцы из премиум-сауны для мужчин у Цветного бульвара в центре города.

Рейды начались с Малой Якиманки

Сначала полицейские ворвались в помещение на Малой Якиманке под предлогом поиска наркотических средств. На тот момент в заведении находилось около 300 человек. В результате проверки были задержаны несколько посетителей, которых отпустили сразу после того, как правоохранители сфотографировали их паспорта.

«Посреди вечеринки остановили музыку и начала проходить в залы [полиция]. На вечеринке были также граждане других государств. На выходе фотографировали паспорта без разрешения это сделать. Схема отработанная, так закрывали похожие клубы в Питере. У кого-то паника», — рассказал очевидец.

По такому же сценарию прошли проверки и в других заведениях города. Во время мероприятия в баре у Чистопрудного бульвара руководство заведения объявило посетителям о готовящемся визите силовиков.

Была обычная туса, выходит владелец и говорит, что в течение часа придут люди в погонах в связи с недавними законом. В течение 20 минут танцпол стал пустеть очевидец

Позже представители заведения сообщили, что от выступления в баре отказалась одна из популярных певиц, имя которой они не раскрыли.

В полиции сказали, что рейды проводились в рамках борьбы с наркотрафиком

В столичной полиции сообщили, что рейды в так называемых ЛГБТ-клубах проводились в рамках общей борьбы с наркотрафиком. По словам правоохранителей, то, что их часть 1 декабря прошла в вышеупомянутых заведениях, — совпадение.

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Как стало известно, особых заданий по рейдам в ЛГБТ-клубах не было. В результате проверок, как сообщается, обошлось без задержанных, наркотики обнаружены не были. Утверждается, что полиция вела себя корректно.

Закрылся один из старейших клубов Санкт-Петербурга

2 декабря также стало известно, что один из старейших ЛГБТ-клубов Санкт-Петербурга и России «Центральная станция» прекратил работу после признания движения ЛГБТ экстремистской и запрещенной в России организацией. О закрытии сообщалось в соцсетях заведения.

Дорогие друзья, к сожалению, площадка, которую мы арендовали, нам отказала в работе из-за закона. Просим прощения, мы больше не работаем. До новых встреч! администрация группы «Центральная Станция СПб» во «ВКонтакте»

Международное движение ЛГБТ запретили в России

30 ноября Верховный суд России признал экстремистским «Международное движение ЛГБТ» (признано в России экстремистским и запрещено) и запретил его деятельность на территории страны. Решение суда вступило в силу немедленно.

Иск 17 ноября подало Министерство юстиции России. По его оценке, в деятельности движения присутствуют «различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни». Ведомство не уточнило, что конкретно оно считает движением, кто в нем состоит и как оно устроено.