«Всех мордой вниз положили» Полиция в Москве провела массовые рейды в ЛГБТ-клубах и саунах
В нескольких заведениях Москвы, связанных с тематикой движения ЛГБТ (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), прошли массовые рейды. Столичную полицию заинтересовали клубы и сауны.
Проверки прошли в ночь на воскресенье, 2 декабря, в клубе на Малой Якиманке, в заведении у станции метро «Автозаводская» и стрип-клубе для мужчин, расположенном у станции «Полянка». Помимо этого рейды организовали в одном из баров у Чистопрудного бульвара и в нескольких саунах города.
«Проходит все как обычный рейд по наркотикам. Нарушений не выявлено, но настроение испортили. В сауне было неделикатно, с масками-шоу, всех мордой вниз положили», — рассказали очевидцы из премиум-сауны для мужчин у Цветного бульвара в центре города.
Рейды начались с Малой Якиманки
Сначала полицейские ворвались в помещение на Малой Якиманке под предлогом поиска наркотических средств. На тот момент в заведении находилось около 300 человек. В результате проверки были задержаны несколько посетителей, которых отпустили сразу после того, как правоохранители сфотографировали их паспорта.
«Посреди вечеринки остановили музыку и начала проходить в залы [полиция]. На вечеринке были также граждане других государств. На выходе фотографировали паспорта без разрешения это сделать. Схема отработанная, так закрывали похожие клубы в Питере. У кого-то паника», — рассказал очевидец.
По такому же сценарию прошли проверки и в других заведениях города. Во время мероприятия в баре у Чистопрудного бульвара руководство заведения объявило посетителям о готовящемся визите силовиков.
Была обычная туса, выходит владелец и говорит, что в течение часа придут люди в погонах в связи с недавними законом. В течение 20 минут танцпол стал пустеть
Позже представители заведения сообщили, что от выступления в баре отказалась одна из популярных певиц, имя которой они не раскрыли.
В полиции сказали, что рейды проводились в рамках борьбы с наркотрафиком
В столичной полиции сообщили, что рейды в так называемых ЛГБТ-клубах проводились в рамках общей борьбы с наркотрафиком. По словам правоохранителей, то, что их часть 1 декабря прошла в вышеупомянутых заведениях, — совпадение.
Как стало известно, особых заданий по рейдам в ЛГБТ-клубах не было. В результате проверок, как сообщается, обошлось без задержанных, наркотики обнаружены не были. Утверждается, что полиция вела себя корректно.
Закрылся один из старейших клубов Санкт-Петербурга
2 декабря также стало известно, что один из старейших ЛГБТ-клубов Санкт-Петербурга и России «Центральная станция» прекратил работу после признания движения ЛГБТ экстремистской и запрещенной в России организацией. О закрытии сообщалось в соцсетях заведения.
Дорогие друзья, к сожалению, площадка, которую мы арендовали, нам отказала в работе из-за закона. Просим прощения, мы больше не работаем. До новых встреч!
Международное движение ЛГБТ запретили в России
30 ноября Верховный суд России признал экстремистским «Международное движение ЛГБТ» (признано в России экстремистским и запрещено) и запретил его деятельность на территории страны. Решение суда вступило в силу немедленно.
Иск 17 ноября подало Министерство юстиции России. По его оценке, в деятельности движения присутствуют «различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни». Ведомство не уточнило, что конкретно оно считает движением, кто в нем состоит и как оно устроено.