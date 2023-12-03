Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ЦСКА
2:0
Завершен
Ростов
МИР Российская Премьер-лига|17-й тур
Металлург Мг
2:3
Завершен
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Гавр
0:2
Завершен
ПСЖ
Франция - Лига 1|14-й тур
Локомотив М
2:1
2-й тайм
live
Зенит
МИР Российская Премьер-лига|17-й тур
Ахмат
Сегодня
19:00 (Мск)
Спартак М
МИР Российская Премьер-лига|17-й тур
Миннесота Уайлд
Сегодня
22:00 (Мск)
Чикаго Блэкхоукс
НХЛ - регулярный чемпионат
18:27, 3 декабря 2023Спорт

«Краснодар» обыграл аутсайдера РПЛ и вышел на первое место в чемпионате

«Краснодар» обыграл «Оренбург» и вышел на первое место в чемпионате России

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

«Краснодар» на своем поле обыграл «Оренбург» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 3 декабря, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Эдуард Сперцян и Ильзат Ахметов. У оренбуржцев мяч забил Степан Оганесян.

«Краснодар» благодаря победе над аутсайдером РПЛ вышел на первое место в чемпионате. «Оренбург» остается на 13-й позиции.

«Краснодар» в следующем туре 10 декабря дома сыграет с ЦСКА. «Оренбург» в тот же день на выезде встретится с «Сочи».

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      15-летнего российского школьника ударили ножом в шею. На него напали после вопроса про район

      Хуситы возобновят удары по Израилю на фоне прекращения перемирия в Газе

      В Киеве митингующие потребовали вернуть с фронта мобилизованных

      Россиянин поехал в Монголию и описал переход границы фразой «та еще жесть»

      В Дагестане школьников отправили учиться в строительные вагоны

      Названы особенности ведения боевых действий в зоне СВО в снегопад

      Озвучены слова Киссинджера о главной проблеме в отношениях России и США

      В Германии указали на неспосбность Запада победить Россию на Украине

      Ударивших подростка ножом в шею показали на видео в наручниках

      СКА победил магнитогорский «Металлург» и выиграл 11-й матч в КХЛ подряд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости