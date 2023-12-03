«Краснодар» обыграл аутсайдера РПЛ и вышел на первое место в чемпионате

«Краснодар» обыграл «Оренбург» и вышел на первое место в чемпионате России

«Краснодар» на своем поле обыграл «Оренбург» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 3 декабря, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Эдуард Сперцян и Ильзат Ахметов. У оренбуржцев мяч забил Степан Оганесян.

«Краснодар» благодаря победе над аутсайдером РПЛ вышел на первое место в чемпионате. «Оренбург» остается на 13-й позиции.

«Краснодар» в следующем туре 10 декабря дома сыграет с ЦСКА. «Оренбург» в тот же день на выезде встретится с «Сочи».