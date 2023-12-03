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05:07, 4 декабря 2023Бывший СССР

На Украине признали ведение позиционной борьбы с Россией

Глава СНБО Украины Данилов: Киев сейчас ведет позиционную борьбу с Россией

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Киев сейчас ведет позиционную борьбу с Россией, заявил в интервью японской телекомпании NHK секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Он рассказал, что сейчас ни одна из сторон не может завладеть преимуществом. Однако в Киеве не сомневаются, что преимущество все же достанется Киеву, добавил Данилов.

По его словам, украинской армии нужно как можно больше оружия. Если возникают задержки с поставками, то появляются и задержки в «движении к победе», добавил Данилов.

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      Марина Совина
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