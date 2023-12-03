Пресс-секретарь украинских войск опровергла свое увольнение

Глава пресс-центра Сил обороны «Юг» Украины Гуменюк опровергла свое увольнение

Глава пресс-центра Сил обороны «Юг» Украины Наталья Гуменюк опровергла распространившуюся в сети информацию о своем увольнении. Ее слова приводит радиостанция «Радио Свобода» (включен Минюстом в реестр иностранных агентов).

Так, Гуменюк призвала правильно трактовать ее слова, заявив, что ее пост в соцсети неверно интерпретировали. «Несколько недель назад распространяли информацию о том, что Гуменюк "все", но в итоге вышло, что ей "все по силам"», — пояснила она.

Ранее сообщалось, что глава пресс-центра Сил обороны «Юг» Украины покинула пост. Причины такого решения были неизвестны. В то же время Гуменюк добавила, что впереди ее ждет много интересного.