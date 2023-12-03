Российский боец UFC нацелился на реванш с Махачевым

Российский боец UFC Царукян заявил о желании провести реванш с Махачевым

Российский боец смешанного стиля (MMA) Арман Царукян нацелился провести реванш с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Исламом Махачевым. Его слова доступны на YouTube-канале промоушена.

«Хочу, чтобы в моем следующем бою на кону стоял чемпионский титул. Но если нет, тогда я готов драться с кем угодно. Рано или поздно я буду чемпионом», — заявил Царукян. Он подчеркнул, что Махачев является бойцом совершенно иного уровня. Царукян добавил, что их первый поединок прошел четыре года назад, поэтому реванш пройдет по-другому.

Ранее Царукян досрочно победил американца Бенеила Дариуша в главном бою UFC Fight Night 233. Поединок в легком весе завершился нокаутом на второй минуте.

Царукян выступает в UFC с апреля 2019 года. В первом поединке в промоушене он проиграл Махачеву единогласным решением судей. Всего на его счету 21 победа при трех поражениях.