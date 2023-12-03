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НХЛ - регулярный чемпионат
09:35, 3 декабря 2023Спорт

Российский форвард борцовским приемом свалил с ног соперника в матче НХЛ

Игрок «Вашингтона» Кузнецов борцовским приемом свалил с ног Маршессо в матче НХЛ

Фото: Stephen R. Sylvanie / Reuters

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Евгений Кузнецов борцовским приемом свалил с ног нападающего «Вегас Голден Найтс» Джонатана Маршессо. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Инцидент произошел в конце второго периода встречи. Кузнецов сначала врезался в соперника на полном ходу, после чего схватил его за шею и повалил на спину на лед.

Россиянина наказали за грубый силовой прием двухминутным штрафом. Перед тем как отправиться отбывать наказание, Кузнецов подъехал к скамейке «Вегаса» и выругался.

Встреча завершилась разгромной победой «Вегаса» со счетом 4:1. В том числе заброшенной шайбой отметился Маршессо. Кузнецов, как и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, очков не набрал.

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      Дарья Коршунова
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