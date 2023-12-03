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17:01, 3 декабря 2023Россия

Участника «Дома-2» избили во время съемок выпуска

45-летнего участника «Дома-2» Тимура Магеррамова избили во время съемок

Кадр: Telegram-канал MASH

Участника программы «Дом-2» Тимура Магеррамова (настоящее имя — Фаиг) избили во время съемок выпуска. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По словам 45-летнего россиянина, драку спровоцировали сценаристы. Мужчина рассказал, что его пригласили на шоу как гостя к бывшей девушке. При этом он уточнил, что по сценарию герои должны были мириться. Однако, как утверждает Магеррамов, его избивали четверо других участников программы, хотя продюсеры обещали, что подобного не произойдет.

Уточняется, что мужчины наносили удары руками, ногами и палками, а остановились, когда Магеррамов потерял сознание. Кроме того, когда он очнулся, то добрался до травмпункта, откуда был госпитализирован с черепно-мозговой травмой (ЧМТ), ушибами головы и гематомами.

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Среди прочего, Магеррамов признался, что связывался с продюсером проекта Александром Расторгуевым, однако тот отказался участвовать в реабилитации, назвав героя «Дома-2» «чуркой». Отмечается, что руководство шоу активно скрывает произошедшее. Помимо этого, упомянутый выпуск программы был переснят.

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      Екатерина Ештокина
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