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13:54, 3 декабря 2023Среда обитания

В Крыму заявили о полном восстановлении водоснабжения после шторма

Министр Садаклиев: в Крыму полностью восстановили водоснабжение после стихии

Фото: Unsplash

Водоснабжение, прерванное из-за ударов стихии, удалось полностью восстановить в населенных пунктах Крыма. Об этом заявил министр ЧС полуострова Сергей Садаклиев, передает РИА Новости.

Он отметил, что без электроснабжения еще остаются 547 крымчан. Садаклиев пояснил, что от воды было освобождено 97 частных домовладений, 56 дач.

По его данным, 62 частных дома еще остаются затопленными после шторма. Работы по ликвидации последствий стихии продолжаются, заверил министр.

Глава полуострова Сергей Аксенов до этого рассказал, что стихия затронула 320 населенных пунктов в 18 муниципальных образованиях Крыма. Электроснабжение было нарушено в 273 населенных пунктах, без электроэнергии находились полмиллиона граждан.

На Краснодарский край и Крым вечером 26 ноября обрушился мощный шторм. По данным МЧС, четверо человек пострадали. На полуострове порывы ветра местами достигали 40 метров в секунду, высота волн — девять метров.

Председатель крымского парламента Владимир Константинов позже объявил, что «шторм века» закончился на черноморском побережье.

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      Анна Щербакова
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