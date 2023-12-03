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01:04, 4 декабря 2023Бывший СССР

В Латвии решили наказывать за фейерверки на Новый год по московскому времени

В Огрском крае Латвии хотят запретить салюты по московскому времени на Новый год

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В Огрском крае Латвии хотят запретить салюты по московскому времени на Новый год. Проект соответствующего законопроекта опубликован на сайте самоуправления региона.

Краевые власти считают, что запуск салюта в одно время с Москвой будет свидетельствовать о поддержке России, что «не совпадает с ценностями большей части латвийского общества».

В проекте закона предлагается, что запускать фейерверки можно будет только после наступления Нового года по местному времени, в то время как в 23:00 31 декабря это будет возбраняться.

Виновных в нарушении запрета предлагается штрафовать на сумму от 35 до 350 евро.

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      Марина Совина
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