В Латвии решили наказывать за фейерверки на Новый год по московскому времени

В Огрском крае Латвии хотят запретить салюты по московскому времени на Новый год

В Огрском крае Латвии хотят запретить салюты по московскому времени на Новый год. Проект соответствующего законопроекта опубликован на сайте самоуправления региона.

Краевые власти считают, что запуск салюта в одно время с Москвой будет свидетельствовать о поддержке России, что «не совпадает с ценностями большей части латвийского общества».

В проекте закона предлагается, что запускать фейерверки можно будет только после наступления Нового года по местному времени, в то время как в 23:00 31 декабря это будет возбраняться.

Виновных в нарушении запрета предлагается штрафовать на сумму от 35 до 350 евро.