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06:51, 3 декабря 2023Россия

МЧС сообщило о полной ликвидации пожара в Набережных Челнах

МЧС России: пожар на авторынке в Набережных Челнах полностью потушен
СюжетПожар в Набережных Челнах

Фото: Russian Emergencies Ministry / Global Look Press

Пожар в Набережных Челнах в Татарстане, где горел автомобильный рынок «Гараж 500», полностью потушен, об этом министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий сообщило в своем Telegram-канале.

Как отметили в ведомстве, сотрудникам МЧС удалось ликвидировать пламя, которое ранее охватило площадь 6,8 тысячи квадратных метров.

Вечером в субботу, 2 декабря, стало известно, что площадь пожара на авторынке в Набережных Челнах выросла.

К ликвидации возгорания привлекли 143 человека и 47 единиц техники. Пожар начался с возгорания кровли одноэтажного здания авторынка. Инцидент попал на видео.

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      Марина Совина
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