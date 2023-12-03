МЧС сообщило о полной ликвидации пожара в Набережных Челнах

МЧС России: пожар на авторынке в Набережных Челнах полностью потушен

Пожар в Набережных Челнах в Татарстане, где горел автомобильный рынок «Гараж 500», полностью потушен, об этом министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий сообщило в своем Telegram-канале.

Как отметили в ведомстве, сотрудникам МЧС удалось ликвидировать пламя, которое ранее охватило площадь 6,8 тысячи квадратных метров.

Вечером в субботу, 2 декабря, стало известно, что площадь пожара на авторынке в Набережных Челнах выросла.

К ликвидации возгорания привлекли 143 человека и 47 единиц техники. Пожар начался с возгорания кровли одноэтажного здания авторынка. Инцидент попал на видео.