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19:12, 3 декабря 2023Мир

ВВС Израиля отчитались о нанесенных с начала спецоперации в Газе авиаударах

ВВС Израиля с начала операции в секторе Газа нанесли более 10 тыс. авиаударов
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля с начала операции в секторе Газа нанесли более 10 тысяч авиационных ударов. Такой отчет израильской армии приводит ТАСС.

В пресс-службе пояснили, что удары наносились «по террористическим целям в секторе Газа» в координации с сухопутными подразделениями Армии обороны Израиля.

До этого сообщалось, что следующая фаза в конфликте Израиля и палестинского радикального движения ХАМАС не будет затяжной.

Газета The New York Times (NYT), ссылаясь на высокопоставленного израильского чиновника, опубликовала материал, в котором утверждается, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проведет в секторе Газа операцию высокой интенсивности в ближайшие недели, а затем, вероятно, перейдет «в режим низкой интенсивности».

Еще раньше министр обороны Израиля Йоав Галант рассказал, что ЦАХАЛ возобновляет боевые действия в полную силу после нарушения палестинским движением соглашения о прекращении огня.

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      Анна Щербакова
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