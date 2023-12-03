Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:52, 3 декабря 2023Культура

Заброшенный дом родителей певицы Джамалы в Крыму попал на видео

В сети появились кадры заброшенного дома родителей украинской певицы Джамалы

Заброшенный дом родителей украинской певицы Джамалы (настоящее имя — Сусана Джамаладинова) в Крыму попал на видео. Соответствующие кадры появились в Telegram-канале «Mash на волне».

Отмечается, что здание, находящееся в курортном поселке Малореченское под Алуштой, находится в полузаброшенном состоянии. При этом стало известно, что данный дом является гостиницей. На размещенных кадрах видна комната со старой мебелью, в том числе кроватями, холодильником и тумбами.

По словам соседки, семья артистки, которая обвиняется в дискредитации Вооруженных сил РФ, уехала в Турцию.

В ноябре украинскую певицу Джамалу заочно арестовали в России. По данным ведомства, 4 апреля 2022 года Джамаладинова опубликовала на своей странице в соцсети видео, содержащее заведомо ложную информацию о действиях Российской армии в ходе проведения спецоперации.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      15-летнего российского школьника ударили ножом в шею. На него напали после вопроса про район

      Карпин назвал убийством футбола проведение матчей при снегопаде

      США заявили о стремлении успевать за Китаем в гонке высокотехнологичного оружия

      В СПЧ перечислили планируемые темы для обсуждения с Путиным

      Названы семь преимуществ регулярных приседаний

      Зеленскому предрекли «огромный удар» из-за конфликта с Залужным

      Киркоров вспомнил о принятых в автобусе родах

      Уехавшую в США дочь Пугачевой заметили посвежевшей на «Песне года»

      Сокуров объявил о завершении карьеры

      На Wildberries вновь сделали доставку товаров платной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости