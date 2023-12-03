Заброшенный дом родителей певицы Джамалы в Крыму попал на видео

В сети появились кадры заброшенного дома родителей украинской певицы Джамалы

Заброшенный дом родителей украинской певицы Джамалы (настоящее имя — Сусана Джамаладинова) в Крыму попал на видео. Соответствующие кадры появились в Telegram-канале «Mash на волне».

Отмечается, что здание, находящееся в курортном поселке Малореченское под Алуштой, находится в полузаброшенном состоянии. При этом стало известно, что данный дом является гостиницей. На размещенных кадрах видна комната со старой мебелью, в том числе кроватями, холодильником и тумбами.

По словам соседки, семья артистки, которая обвиняется в дискредитации Вооруженных сил РФ, уехала в Турцию.

В ноябре украинскую певицу Джамалу заочно арестовали в России. По данным ведомства, 4 апреля 2022 года Джамаладинова опубликовала на своей странице в соцсети видео, содержащее заведомо ложную информацию о действиях Российской армии в ходе проведения спецоперации.