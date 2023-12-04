В Москве начался суд над крупнейшей бандой телефонных мошенников

В Москве судят 14 телефонных мошенников, обманувших 240 граждан на 84 млн рублей

В Пресненском суде Москвы началось рассмотрение уголовного дела одной из крупнейших банд телефонных мошенников, обманувших 240 граждан на 84,6 миллиона рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Им вменяется создание и участие в преступном сообществе. Среди подсудимых его лидер Дмитрий Шолдышев, которого экстрадировали из Белоруссии весной 2021 года.

По данным следствия, телефонные мошенники звонили потерпевшим с подменных номеров и представлялись сотрудниками службы безопасности банков. Убеждая граждан в несанкционированных трансакциях, они узнавали данные карт и снимали деньги со счетов.

По такой схеме обвиняемые похитили средства у 240 жителей разных регионов страны.