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11:18, 4 декабря 2023Силовые структуры

В Москве начался суд над крупнейшей бандой телефонных мошенников

В Москве судят 14 телефонных мошенников, обманувших 240 граждан на 84 млн рублей

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Пресненском суде Москвы началось рассмотрение уголовного дела одной из крупнейших банд телефонных мошенников, обманувших 240 граждан на 84,6 миллиона рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Им вменяется создание и участие в преступном сообществе. Среди подсудимых его лидер Дмитрий Шолдышев, которого экстрадировали из Белоруссии весной 2021 года.

По данным следствия, телефонные мошенники звонили потерпевшим с подменных номеров и представлялись сотрудниками службы безопасности банков. Убеждая граждан в несанкционированных трансакциях, они узнавали данные карт и снимали деньги со счетов.

По такой схеме обвиняемые похитили средства у 240 жителей разных регионов страны.

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      Любовь Ширижик
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