Названо имя нового наставника в шоу «Голос»

Певица Zivert станет новым наставником шоу «Голос» на Первом канале

Певица Zivert станет новым наставником шоу «Голос» на Первом канале. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

«Впервые в истории проекта зрители увидят в красном кресле наставника "Голоса" певицу-хитмейкера Zivert, которая присоединится к уже опытным тренерам Владимиру Преснякову, Полине Гагариной и Антону Беляеву», — назвал телеканал имя нового наставника проекта.

«Музыка для меня – это любовь, а любить значит отдавать. Хочется делиться лучшим», — приводит Первый канал комментарий певицы о назначении на роль наставника шоу. По словам Zivert, «Голосу» и его участникам стоит ждать от нее «экспериментального звучания». «Я нахожусь в творческом поиске, так что будет интересно. Буду этим жить и обещаю полную самоотдачу», — заключила артистка.

Первый канал также сообщил, что съемки нового сезона «Голоса» начнутся в ближайшее время, а в слепых прослушиваниях примут участие исполнители из новых регионов. Дата выхода нового сезона проекта не уточнялась.