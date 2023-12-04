Раскрыто происхождение загадочного захоронения в Северной Европе

Antiquity: археологический памятник Тайниаро принадлежал охотникам-собирателям

Ученые Оулуского университета в Финляндии раскрыли происхождение загадочного археологического памятника Тайниаро на севере Европы. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Antiquity, захоронение принадлежало охотникам-собирателям, которые жили около 6500 лет назад.

В ходе раскопок, проведенных в 2018 году, и анализа архивов полевых работ ученые выявили от 115 до 200 ям. Большинство из них имели прямоугольную форму и имели размер 2,1 метра в длину и 0,7 метра в глубину. Внутри не было обнаружено никаких костей, принадлежавших людям, однако были найдены тысячи артефактов, в том числе керамика, охра и обожженные кости животных. Среди найденных предметов были искусно изготовленные долота и камни размером с руку, из которых можно было бы сделать лезвия меньшего размера.

Исследователи сопоставили эти ямы с другими археологическими находками каменного века и пришли к выводу, что они, вероятно, использовались кочующими народами, которые собирали пищу, охотились и ловили рыбу в этом регионе в каменном веке. Однако в некоторых ямах имели следы сгоревших материалов, что указывает на то, что они могли быть очагами и служили не только для захоронения.

Учитывая такую возможность, исследователи заявили, что Тайниаро не следует рассматривать как одноцелевой объект, скорее, он мог служить нескольким целям. Если бы оно использовалось, хотя бы частично, в качестве захоронения, оно входило бы в число самых крупных кладбищ каменного века в Северной Европе.