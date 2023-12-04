Российский банк резко увеличил комиссию за хранение долларов

«Газпромбанк» увеличил комиссию за хранение долларов до 12 процентов годовых

Комиссия за хранение валюты на счетах «Газпромбанка» для корпоративных клиентов с января 2024 года увеличится до 12 процентов годовых, хотя до декабря банк не взимал плату за эту услугу, а в этом месяце она составляет 1 процент. Об этом со ссылкой на сообщение компании пишет «Коммерсантъ».

Изменение тарифов касается юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой.

При этом сбор с остальных валют не меняется, комиссия для них сохранится на уровне 1,5 процента. Также бесплатным останется обслуживание валютных счетов для физических лиц (кроме швейцарских франков), но при приеме и переводе средств будет взиматься комиссия в размере 3 процентов, но не менее 12 тысяч рублей.

Как отмечает издание, тарифы на те же услуги почти у всех российских банков гораздо лучше, есть даже варианты с бесплатным хранением долларов. Поэтому столь резкий рост можно рассматривать только как нежелание банка иметь дело с долларами, то есть заградительный тариф.

Кроме того, опрошенные изданием эксперты считают, что на решение «Газпромбанка» могла повлиять ситуация вокруг «СПБ Биржи». Не исключено, что финансовая организация, столкнувшаяся с прекращением обслуживания корреспондентских счетов американскими банками, увидела для себя определенные риски.