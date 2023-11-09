В новых санкциях США увидели угрозу жизнеспособности СПБ Биржи

ЦБ: СПБ Биржа столкнется с вызовом, угрожающим ее долгосрочной жизнеспособности

После того как СПБ Биржа — главный организатор торгов иностранными ценными бумагами в России — попала под санкции США, ее собственники и руководство столкнутся с серьезным вызовом, который угрожает долгосрочной жизнеспособности площадки. Соответствующие риски видит Центробанк, заявил «Интерфаксу» первый зампред регулятора Владимир Чистюхин.

Теперь владельцам и управляющим компании нужно находить новые ниши, где получится найти конкурентное преимущество. Чистюхин подчеркнул, что у акционеров биржи уже есть идеи на этот счет.

«СПБ Биржа концентрировалась на торговле иностранными ценными бумагами. И вы знаете, что в этом смысле даже полная концентрация деятельности на иностранных ценных бумагах только дружественных государств не до конца помогает в этой ситуации, потому что наши партнеры очень осторожно относятся к взаимодействию с теми компаниями, которые находятся под санкциями», — сказал представитель ЦБ.

США ввели блокирующие санкции против СБП Биржи 2 ноября. Включение площадки в SDN-список подразумевает, что ее активы в США блокируются, а гражданам США запрещаются финансовые операции и сделки с ними. На этом фоне акции СПБ Биржи обвалились до минимума с января. Вечером того же дня торги на бирже были приостановлены. На следующий день площадка частично возобновила сделки с российскими ценными бумагами, однако торги иностранными бумагами по-прежнему недоступны.

В настоящее время СПБ Биржа взаимодействует с российскими и иностранными контрагентами, чтобы установить порядок действий в условиях санкций. 7 ноября площадка объявила о смене генерального директора — теперь компанию вместо Романа Горюнова возглавляет его заместитель Евгений Сердюков, который уже занимал эту должность с 2012 по 2021 год. После попадания в SDN-список СПБ Биржа заявила, что планирует реализовывать новую стратегию развития, в рамках которой сфокусируется на торгах инвестиционными инструментами с расчетами в рублях.