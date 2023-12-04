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16:40, 4 декабря 2023Интернет и СМИ

Хакеры выложили сообщение о переименовании улицы в России в честь сына Кадырова

Хакеры взломали сайт Брянской областной думы и заявили о переименовании улицы

Фото: Steve Marcus / Reuters

Сайт Брянской областной думы был взломан хакерами. Об этом сообщается в Telegram-канале законодательного органа региона.

«Сегодня, 4 декабря, официальный сайт Брянской областной Думы был взломан. Злоумышленники внесли изменения в материал о состоявшемся 29 ноября заседании регионального парламента», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после этого в соцсетях появились сообщения о том, что власти региона приняли решение переименовать одну из улиц в честь сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама. «Призываем жителей региона и всей страны быть внимательными, не поддаваться на провокации», — добавили в регионе.

В настоящее время сайт областной думы не функционирует.

Ранее сообщалось, что хакеры взломали сайт администрации Донецка и опубликовали там сообщение о присвоении Адаму Кадырова звания почетного гражданина города.

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      Варвара Кошечкина
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