Женщина назвала неожиданную причину любви к сексу с мужем с маленьким пенисом

Женщина похвасталась в интернете, что за 17 лет жизни с мужем каждый раз испытывала оргазм после секса с ним. Она опубликовала свое признание в анонимном аккаунте в X (бывший Twitter).

Автор поста написала, что у ее мужа очень маленький пенис, но ее это не смущает. По ее словам, так как мужчина очень стесняется этого недостатка, он особенно внимателен к ее потребностям в постели. Благодаря этому, утверждает она, он каждый раз доводит ее до оргазма.

Твит стал вирусным и набрал 836 тысяч просмотров. В комментариях люди шутили об обладателях маленьких пенисов и завидовали женщине.

Ранее сообщалось о публикации данных 2023 года о длине пенисов у мужчин из разных стран. В нее вошли сведения и о длине пенисов россиян, а также жителей некоторых постсоветских республик.

