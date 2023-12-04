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05:03, 4 декабря 2023Из жизни

Женщина назвала неожиданную причину любви к сексу с мужем с маленьким пенисом

Фото: Womanizer Toys / Unsplash

Женщина похвасталась в интернете, что за 17 лет жизни с мужем каждый раз испытывала оргазм после секса с ним. Она опубликовала свое признание в анонимном аккаунте в X (бывший Twitter).

Автор поста написала, что у ее мужа очень маленький пенис, но ее это не смущает. По ее словам, так как мужчина очень стесняется этого недостатка, он особенно внимателен к ее потребностям в постели. Благодаря этому, утверждает она, он каждый раз доводит ее до оргазма.

Твит стал вирусным и набрал 836 тысяч просмотров. В комментариях люди шутили об обладателях маленьких пенисов и завидовали женщине.

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      Алиса Дмитриева
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