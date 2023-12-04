Россиянам назвали самые популярные схемы обмана в интернет-магазинах

IT-эксперт Оганесян: мошенники часто обманывают россиян при оформлении доставки

Мошенники часто обманывают россиян в сети, когда те оформляют доставки в интернет-магазинах. Об этом пользователей предупредил основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян. В разговоре с «Газетой.Ru» он также назвал еще одну самую популярную схему обмана в интернет-магазинах.

Оганесян объяснил, что мошенники, продающие какие-либо товары на сайтах с частными объявлениями, во время переписок с потенциальными покупателями могут присылать ссылки на поддельные формы доставки. Причем, как уточнил IT-эксперт, делать это они могут как в чатах на самих площадках, так и в мессенджерах. По его словам, если пользователь введет данные банковской карты в эту форму, то может лишиться всех средств.

Еще одной распространенной схемой Оганесян назвал мошенничество с возвратом средств. Ее суть заключается в том, что мошенники размещают на крупных маркетплейсах объявления о продаже товаров по очень низкой цене, а затем, когда потенциальная жертва делает заказ, отменяют его. Затем злоумышленники отправляют ссылку на поддельную форму возврата средств, где нужно указать данные банковской карты. В результате они могут завладеть деньгами пользователя.

«Против покупателя в данном случае работает желание срочно вернуть уже списанные с карты средства и сделать повторную покупку, а также ожидание того, что реквизиты карты, вводимые на фишинговой странице, могут действительно требоваться для возврата средств на нее», — объяснил эксперт.

Чтобы не попасться на удочку мошенников, Оганесян посоветовал помнить, что при покупках в интернете все операции должны вестись между магазином и покупателем. Специалист подчеркнул, что любые ссылки, которые присылает продавец, указывают на обман.

Ранее руководитель компонента R-Vision Endpoint в компании R-Vision Петр Куценко рассказал о новой предновогодней схеме обмана в WhatsApp. Он сообщил, что мошенники начали использовать искусственный интеллект, чтобы генерировать голосовые сообщения и отправлять их своим потенциальным жертвам в мессенджере от имени их знакомых.