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18:42, 4 декабря 2023Россия

Названа дата II чтения законопроекта о запрете использования телефонов на уроках

Названа дата II чтения законопроекта о запрете использования телефонов в школах

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Депутаты Государственной Думы рассмотрят во втором чтении законопроект о запрете использования мобильных телефонов на уроках в школах в ходе пленарного заседания 6 декабря. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в аппарате палаты.

В первом чтении инициатива, которая запрещает детям на уроке использовать телефоны и другие гаджеты, была принята в ноябре. Согласно тексту документа, в случае его принятия школьники смогут использовать на уроках средства связи только с разрешения учителя, а также в экстренных ситуациях и при возникновении опасности для жизни. По мнению авторов законопроекта, подобные изменения, помимо прочего, усилят роль школьных учителей.

Впоследствии в законопроект внесли поправку, которая запрещает использовать телефоны в школе даже в образовательных целях, хотя в первоначальной версии образовательные цели, как и экстренные случаи, были исключением. Комитет Государственной Думы по просвещению одобрил ее.

Позже добавилась поправка, которая предусматривает введение с начала нового учебного года обязательного урока труда в начальных и средних классах. Профильный комитет тоже одобрил ее.

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      Игорь Дмитров
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