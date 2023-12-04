Названа дата II чтения законопроекта о запрете использования телефонов на уроках

Названа дата II чтения законопроекта о запрете использования телефонов в школах

Депутаты Государственной Думы рассмотрят во втором чтении законопроект о запрете использования мобильных телефонов на уроках в школах в ходе пленарного заседания 6 декабря. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в аппарате палаты.

В первом чтении инициатива, которая запрещает детям на уроке использовать телефоны и другие гаджеты, была принята в ноябре. Согласно тексту документа, в случае его принятия школьники смогут использовать на уроках средства связи только с разрешения учителя, а также в экстренных ситуациях и при возникновении опасности для жизни. По мнению авторов законопроекта, подобные изменения, помимо прочего, усилят роль школьных учителей.

Впоследствии в законопроект внесли поправку, которая запрещает использовать телефоны в школе даже в образовательных целях, хотя в первоначальной версии образовательные цели, как и экстренные случаи, были исключением. Комитет Государственной Думы по просвещению одобрил ее.

Позже добавилась поправка, которая предусматривает введение с начала нового учебного года обязательного урока труда в начальных и средних классах. Профильный комитет тоже одобрил ее.