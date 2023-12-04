Названа стоимость самого дешевого жилья в популярном у россиян турецком городе

Самая дешевая квартира в турецкой Аланье стоит 4,8 миллиона рублей

Самая дешевая квартира в турецком городе Аланье стоит 4,8 миллиона рублей. Стоимость наиболее доступного жилья в популярной у российских покупателей недвижимости локации назвали эксперты ГЖА.рф, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Указанная сумма позволит приобрести вторичную квартиру площадью 110 квадратных метров на третьем этаже четырехэтажного дома. Второе место в топе самого дешевого жилья заняла квартира в 55 «квадратов» за пять миллионов рублей. Она располагается на третьем этаже жилого дома и включает в себя спальню и ванную. Тройку лидеров замыкает квартира в 62 «квадрата» за 5,3 миллиона. Жилье находится на третьем этаже и также состоит из двух комнат.

Четвертое место заняла квартира площадью 55 метров за 5,5 миллиона рублей, а пятое — площадью 65 «квадратов» за 5,7 миллиона рублей. Эксперты отмечают, что наличие подобных вариантов делают Аланью особенно привлекательным городом для инвестиций в недвижимость.

Ранее сообщалось, что из-за изменений в законодательстве и удорожания себестоимости строительства в Турции станут строить меньше новых жилых комплексов.