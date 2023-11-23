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14:18, 23 ноября 2023Среда обитания

В популярной у россиян стране станет меньше жилья

В Турции станут строить меньше новых ЖК из-за цен на стройматериалы

Фото: Bradley Secker / Globallookpress.com

Из-за изменений в законодательстве и удорожания себестоимости строительства в Турции станут строить меньше новых жилых комплексов (ЖК). Речь, в частности, идет о городах, расположенных на Средиземноморском побережье, таких как Анталья, Аланья и Мерсин. О том, что в популярной у россиян стране станет меньше жилья, рассказала заместитель председателя совета директоров Mayalanya Group Мила Гребенщикова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«В Стамбуле и Анталье уже сейчас наблюдается отход строительных компаний от новых проектов. Это происходит из-за того, что в прошлом месяце себестоимость строительства повысилась на 68 процентов», — пояснила Гребенщикова. За год же рост цен составил 180 процентов, сообщила она.

Кроме того, на ситуации сказались последствия февральского землетрясения. Строительным компаниям стало сложнее искать новых подрядчиков, поскольку большинство сил направлено на пострадавшие зоны и их восстановление, объяснила представитель агентства недвижимости. «Сейчас трудно найти подрядчиков, есть сложности с поставками материалов, и все это замедлит процессы и уменьшит количество новых проектов», — спрогнозировала Гребенщикова.

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Последним фактором, влияющим на снижение числа новых проектов, эксперт назвала законодательные изменения. В конечном итоге они окажут положительный эффект, убеждена спикер, — количество проектов снизится, но их качество возрастет.

Ранее стало известно, что с октября 2023 года Турция увеличила порог стоимости недвижимости для получения ВНЖ. Минимальная стоимость недвижимости для приобретения ВНЖ для иностранцев увеличилась до 200 тысяч долларов. Однако оценочная стоимость многих объектов не будет дотягивать до этого показателя, что скажется на спросе, считает Гребенщикова. Интерес инвесторов, по ее словам, сместится на более крупные города-миллионники с развитой инфраструктурой, где оценочная стоимость жилья достигает новой планки.

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      Полина Кислицына
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