Россиянам резко усложнили переезд в Турцию с помощью жилья

РИА Новости: рынок жилья для получения ВНЖ в Турции сузился в 5,2 раза

Рынок жилья для получения вида на жительство (ВНЖ) в Турции сузился в 5,2 раза, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные риелторов.

Согласно новым правилам, минимальная стоимость недвижимости для приобретения ВНЖ для иностранцев увеличилась до 200 тысяч долларов (около 19 миллионов рублей) по всей стране с прежних 50 тысяч в небольших городах и 75 тысяч в мегаполисах.

В настоящее время количество продаваемых в стране квартир стоимостью более 200 тысяч долларов в среднем составляет около 38,6 тысячи. Это в 5,2 раза меньше, было доступно ранее, отметило агентство со ссылкой на данные крупных турецких сайтов по продаже недвижимости. С учетом новых правил доля квартир, подходящих для получения ВНЖ, составляет 16,5 процента от среднего количества выставленного на продажу жилья.

О новых правилах получения ВНЖ стало известно 20 октября. Указывалось также, что для получения ВНЖ теперь будет рассматриваться только тапу (документ-подтверждение владения недвижимостью, где также указана стоимость — прим. «Ленты.ру»). Новые правила коснутся только тех, кто приобрел жилье после 16 октября.

В Турции в настоящее время находится более 1,1 миллиона иностранцев с ВНЖ, из них россиян более 122 тысяч. Эксперты ранее оценивали, что нововведения в первую очередь коснутся Антальи и Аланьи, поскольку в этих городах относительно низкие цены на жилье.