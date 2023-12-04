Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:20, 4 декабря 2023Путешествия

Названы пять самых грязных мест в салоне самолета

Travel and Leisure: багажные полки вошли в число самых грязных мест в самолете

Фото: Alexander Schimmeck / Unsplash

Иностранная бортпроводница назвала пять самых грязных мест в салонах самолетов. Их список публикует портал Travel and Leisure.

В число предметов, на которых скапливается много бактерий, вошли багажные полки. Стюардесса и блогер Жозефина Ремо (Josephine Remo) пояснила, что до них дотрагивается много людей и при этом их редко чистят. Она посоветовала путешественникам после размещения в верхних отсеках ручной клади пользоваться дезинфицирующим средством.

Материалы по теме:
Один день из жизни самолета. Как все устроено?
Один день из жизни самолета. Как все устроено?
Реклама
19 апреля 2023
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022

Ремо также рассказала, что самый грязный предмет в салоне воздушного судна — инструкция по технике безопасности в кармане сиденья. Перед тем, как взять ее в руки, лучше протереть ее влажной салфеткой, предупредила бортпроводница.

Кроме того, пассажирам следует дезинфицировать руки после прикосновений к откидным столикам, ручкам туалетов и чехлам кресел, отметила Ремо.

Ранее другая стюардесса раскрыла несколько самых грязных мест на борту самолета и напугала пользователей сети. 33-летняя бортпроводница Кэт Камалани призналась, что члены экипажа никогда не дезинфицируют карманы кресел.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Черняк
      Обсудить
      Последние новости

      У США заканчиваются деньги для помощи Украине. Почему Киев может лишиться поддержки Вашингтона?

      Раскрыты подробности «стройки века» в России

      Россиянам назвали спортивный минимум для продления молодости

      19-летний футболист «Локомотива» оценил слухи о драке с Дзюбой

      Евросоюз объявит о начале переговоров с Украиной по вступлению

      Боня обратилась к журналистам на фоне нападок по поводу ее внешности

      В России высказались о проблемах с военной помощью США Украине

      Главный нефтеконкурент России не захотел слезать с сырьевой иглы

      Предложена гипотеза о существовании космических организмов

      Названы пять самых грязных мест в салоне самолета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости