Названы пять самых грязных мест в салоне самолета

Travel and Leisure: багажные полки вошли в число самых грязных мест в самолете

Иностранная бортпроводница назвала пять самых грязных мест в салонах самолетов. Их список публикует портал Travel and Leisure.

В число предметов, на которых скапливается много бактерий, вошли багажные полки. Стюардесса и блогер Жозефина Ремо (Josephine Remo) пояснила, что до них дотрагивается много людей и при этом их редко чистят. Она посоветовала путешественникам после размещения в верхних отсеках ручной клади пользоваться дезинфицирующим средством.

Ремо также рассказала, что самый грязный предмет в салоне воздушного судна — инструкция по технике безопасности в кармане сиденья. Перед тем, как взять ее в руки, лучше протереть ее влажной салфеткой, предупредила бортпроводница.

Кроме того, пассажирам следует дезинфицировать руки после прикосновений к откидным столикам, ручкам туалетов и чехлам кресел, отметила Ремо.

Ранее другая стюардесса раскрыла несколько самых грязных мест на борту самолета и напугала пользователей сети. 33-летняя бортпроводница Кэт Камалани призналась, что члены экипажа никогда не дезинфицируют карманы кресел.