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15:43, 4 декабря 2023Наука и техника

Объяснен принцип работы новой российской системы «свой-чужой» для дронов

«Известия»: новая система «свой-чужой» для дронов отправит зашифрованный сигнал

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Малогабаритное устройство — новую российскую систему «свой-чужой» для дронов — можно будет интегрировать в широкую линейку боевых дронов. Принципы его работы «Известиям» объяснили источники в оборонно-промышленном комплексе.

«При облучении дрона РЛС приемоответчик будет посылать зашифрованный сигнал, который позволит нашим самолетам или зенитным комплексам идентифицировать летательный аппарат в качестве своего», — пишет издание.

Отмечается, что приемоответчик будет работать со станциями российской системы опознавания «Пароль», которые применяются в военной авиации, но отличаются большими размерами.

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Источник газеты в госкорпорации «Ростех» сказал, что разработанное в холдинге «Росэлектроника» оборудование успешно прошло испытания и готово к серийному производству. «Использование устройства позволяет свести к минимуму потери своих БПЛА от "дружественного огня"», — пишет издание.

В ноябре в госкорпорации сообщили о создании миниатюрной системы «свой-чужой», которая предназначена для обозначения беспилотных летательных аппаратов.

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      Иван Потапов
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