Песков сравнил Украину с бездонной бочкой для денег

Песков: европейцам становится тяжелее палить деньги в бездонной украинской бочке

Европейцам становится все тяжелее палить деньги в бездонной украинской бочке. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По его мнению, разногласия, возникающие в Европейском союзе (ЕС) по поводу принятия бюджета, одним из пунктов которого значится предоставление Украине помощи в размере 50 миллиардов евро, касаются исключительно самих европейцев. «Понятно, что им становится все тяжелее палить деньги в бездонной бочке украинской», — уточнил представитель Кремля.

Однако Песков отметил, что Россия продолжит проведение специальной военной операции (СВО) на Украине. «Наша экономика адаптировалась к условиям специальной военной операции и обеспечивает необходимый режим для продолжения», — констатировал он.

Ранее Песков рассказал, что Москве не понравилась очередная программа сотрудничества НАТО и Украины. Он заявил, что новая программа не является инновационной, а действия альянса носят достаточно провокационный характер по отношению к российской безопасности.

