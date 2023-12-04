Полицейская погоня в Ростовской области за угнанным грузовиком попала на видео

В Ростовской области полицейская погоня за угнанным грузовиком попала на видео

В Ростовской области полицейская погоня за угнанным грузовиком попала на видео. Ролик в понедельник, 4 декабря, в своем Telegram-канале опубликовал RT.

На кадрах видно, как остановленный для проверки документов большегрузный автомобиль внезапно начинает движение к удивлению находившихся радом полицейских. В дальнейшем водитель активно маневрировал, пытаясь скинуть патрульный экипаж, и даже выкидывал из кабины какие-то предметы, надеясь помешать преследовавшим его инспекторам.

В итоге правоохранителям пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить нарушителя. Им оказался 34-летний житель Орловской области. Мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Оказалось, что в момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения.

