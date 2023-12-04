В России отреагировали на готовность Эстонии закрыть границу

Депутат Журова: Россия не закроет границу в ответ, если так сделает Эстония

Если Эстония закроет границу с Россией, Москва не будет отвечать на это зеркально. Так в разговоре с «Лентой.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова отреагировала на готовность Таллина в любой момент запретить пересекать наземный рубеж между странами.

Гипотетически это возможно. Они говорили об этом, намекали всячески разными сигналами Светлана Журова депутат Госдумы

По словам депутата, наземную границу между Россией и Эстонией чаще всего использовали в логистических целях. Также ее пересекали граждане приграничных регионов обеих стран в личных целях.

«Мы обычно такие вещи просто осуждаем, но в ответ не закрываем свои границы. Тем более у нас, наоборот, начинается эксперимент с электронной визой для граждан — двухнедельная виза, чтобы посетить нашу страну, будет доступна для ряда стран. Мы всегда обычно асимметрично отвечаем, уверена, мы простым людям никакие препоны строить не собираемся. Пусть они понимают, что их политики эти препоны делают, а мы не делаем. Мы ждем людей к нам в гости, как ждали и всегда будем ждать. Политиков, которые такие решения принимают, мы можем в списки внести, еще что-то, так бывает, но, чтобы это делать по отношению к гражданам — нет», — добавила парламентарий.

Как заявила глава пограничного управления Департамента полиции и погранохраны Эстонии Ева Калмус, страна готова в любой момент закрыть пропускные пункты на границе с Россией. Она призвала сограждан быть осторожнее с поездками, поскольку они рискуют не вернуться домой. Эти меры связаны с национальной безопасностью, чтобы не пропустить в страну нелегальных мигрантов из Северной Африки и Ближнего Востока.

В ноябре пограничная служба Финляндии постепенно закрыла все девять наземных пропускных пунктов на рубеже с Россией. Власти страны пошли на это из-за притока беженцев. Мера будет действовать до 18 февраля.