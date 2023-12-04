Rheinmetall выиграл заказ на поставку Украине артиллерийских снарядов

Rheinmetall поставит ВСУ артиллерийские снаряды на 142 миллиона евро в 2025 году

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall выиграл заказ на поставку артиллерийских снарядов на сумму около 142 миллионов евро (154 миллиона долларов) Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщается на сайте компании.

Как уточняется в документе, заказ включает в себя десятки тысяч комплектных 155-мм артиллерийских боеприпасов, включая снаряд взрыватель, порох и капсюль. Заказчиком, в свою очередь, является страна-партнер НАТО, чьим заявленным намерением является военная поддержка Украины.

Отмечается, что снаряды поставят на Украину в 2025 году. Однако уже в 2024 Киеву будет доставлено около 40 тысяч патронов из предыдущего заказа.

Ранее в Rheinmetall заявили, что в 2024 году концерн поставит Украине 25 восстановленных танков Leopard 1A5, а также пять танковых тягачей BPz 2 и два тренажера для обучения вождению на военной технике. Кроме того, компания отправит ВСУ 80 бронетранспортеров Marder.